Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem JENOPTIK-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 24.50 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die JENOPTIK-Aktie investiert, befänden sich nun 408.163 JENOPTIK-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen JENOPTIK-Aktien wären am 19.11.2026 14’718.37 EUR wert, da der Schlussstand 36.06 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 47.18 Prozent vermehrt.

Insgesamt war JENOPTIK zuletzt 2.07 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch