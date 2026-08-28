JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable JENOPTIK-Anlage?
|
28.08.2026 10:02:25
TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in JENOPTIK-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem JENOPTIK-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der JENOPTIK-Aktie betrug an diesem Tag 26.18 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das JENOPTIK-Papier investiert hätte, befänden sich nun 381.971 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der JENOPTIK-Aktie auf 40.22 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’362.87 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 53.63 Prozent angezogen.
Insgesamt war JENOPTIK zuletzt 2.24 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
28.08.26
|XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Freundlicher Handel: TecDAX liegt am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse Frankfurt: TecDAX zum Start stärker (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen MDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|TecDAX aktuell: TecDAX beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: Das macht der TecDAX aktuell (finanzen.ch)