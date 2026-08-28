TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem JENOPTIK-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der JENOPTIK-Aktie betrug an diesem Tag 26.18 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das JENOPTIK-Papier investiert hätte, befänden sich nun 381.971 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der JENOPTIK-Aktie auf 40.22 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’362.87 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 53.63 Prozent angezogen.

Insgesamt war JENOPTIK zuletzt 2.24 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch