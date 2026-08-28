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JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601

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Profitable JENOPTIK-Anlage? 28.08.2026 10:02:25

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in JENOPTIK-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

JENOPTIK
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem JENOPTIK-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der JENOPTIK-Aktie betrug an diesem Tag 26.18 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das JENOPTIK-Papier investiert hätte, befänden sich nun 381.971 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der JENOPTIK-Aktie auf 40.22 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’362.87 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 53.63 Prozent angezogen.

Insgesamt war JENOPTIK zuletzt 2.24 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
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