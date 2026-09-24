TecDAX-Titel IONOS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IONOS von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem IONOS-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das IONOS-Papier bei 40.90 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 EUR in die IONOS-Aktie investierten, hätten nun 24.450 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen IONOS-Anteile wären am 23.09.2026 834.23 EUR wert, da der Schlussstand 34.12 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 16.58 Prozent.

Der IONOS-Wert an der Börse wurde auf 4.74 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des IONOS-Papiers fand am 08.02.2023 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der IONOS-Anteilsschein bei 18.40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch