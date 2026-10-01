IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
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01.10.2026 10:02:04
TecDAX-Titel IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IONOS von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in IONOS-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Das IONOS-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 14.34 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die IONOS-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 697.350 IONOS-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 31.50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’966.53 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 119.67 Prozent vermehrt.
Am Markt war IONOS jüngst 4.51 Mrd. Euro wert. Der IONOS-Börsengang fand am 08.02.2023 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines IONOS-Anteils lag damals bei 18.40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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