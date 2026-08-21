HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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21.08.2026 10:02:26
TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel hätte eine Investition in HENSOLDT von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in HENSOLDT eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit HENSOLDT-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die HENSOLDT-Aktie an diesem Tag bei 83.50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das HENSOLDT-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11.976 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’077.60 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Anteils am 20.08.2026 auf 89.98 EUR belief. Die Steigerung von 1’000 EUR zu 1’077.60 EUR entspricht einer Performance von +7.76 Prozent.
HENSOLDT war somit zuletzt am Markt 10.69 Mrd. Euro wert. Die HENSOLDT-Aktie ging am 23.09.2020 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs des HENSOLDT-Papiers bei 12.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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