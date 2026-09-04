TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HENSOLDT von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 04.09.2021 wurde das HENSOLDT-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die HENSOLDT-Anteile bei 14.06 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die HENSOLDT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7.112 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 581.51 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Anteils am 03.09.2026 auf 81.76 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 481.51 Prozent gesteigert.

HENSOLDT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9.51 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der HENSOLDT-Anteile an der Börse XETRA war der 23.09.2020. Den ersten Handelstag begann der HENSOLDT-Anteilsschein bei 12.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch