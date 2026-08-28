TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HENSOLDT-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades HENSOLDT-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 30.34 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 329.598 HENSOLDT-Papiere. Die gehaltenen HENSOLDT-Papiere wären am 27.08.2026 29’406.72 EUR wert, da der Schlussstand 89.22 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 194.07 Prozent angezogen.

HENSOLDT war somit zuletzt am Markt 10.08 Mrd. Euro wert. Am 23.09.2020 wurden HENSOLDT-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann das HENSOLDT-Papier bei 12.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch