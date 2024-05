TecDAX-Titel freenet-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich freenet-Aktionäre freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von TecDAX-Papier freenet am 08.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 1.77 EUR je Aktie vereinbart. Damit wurde die freenet-Dividende im Vorjahresvergleich um 5.36 Prozent erhöht. 199.70 Mio. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die freenet-Gesamtdividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 7.03 Prozent erhöht.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Letztlich notierte die freenet-Aktie am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 25.34 EUR. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von freenet, demnach wird das freenet-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner. Für das Jahr 2023 weist das freenet-Papier eine Dividendenrendite von 6.99 Prozent auf. Damit ist die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschrumpft, damals betrug sie noch 8.23 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von freenet via XETRA 16.56 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 117.62 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Aktionärsvergütungen in der Vergleichsgruppe

Im Vergleich mit der Peergroup (Deutsche Telekom, United Internet, 1&1) schneidet freenet im Jahr 2023 als überlegenste Dividenden-Aktie ab. Bei der Dividendenrendite zeigt sich die freenet-Aktie ebenso als stärker als die Konkurrenz. Der nächststärkste Dividenden-Titel in der Peergroup ist Deutsche Telekom mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0.77 EUR und einer Dividendenrendite von 3.54 Prozent.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie freenet

Für 2024 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1.84 EUR. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 7.24 Prozent zulegen.

Fundamentaldaten der freenet-Aktie

freenet ist ein TecDAX-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 3.044 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie freenet verfügt über ein KGV von aktuell 19.49. Im Jahr 2023 erzielte freenet einen Umsatz von 2.627 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 1.30 EUR.

Redaktion finanzen.ch