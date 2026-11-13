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13.11.2026 10:02:23
TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in freenet von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen Investment in freenet-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
freenet-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28.08 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die freenet-Aktie investiert, befänden sich nun 356.125 freenet-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2026 auf 24.42 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’696.58 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 13.03 Prozent.
Der Marktwert von freenet betrug jüngst 2.78 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der freenet-Papiere an der Börse XETRA war der 03.12.1999. Ein freenet-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 68.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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