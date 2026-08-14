TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein freenet-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

freenet-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 26.24 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die freenet-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 38.117 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 23.92 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 911.76 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8.82 Prozent verringert.

Alle freenet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.75 Mrd. Euro. Das freenet-IPO fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Das freenet-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 68.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch