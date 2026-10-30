TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem freenet-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 22.28 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die freenet-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.488 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 101.44 EUR, da sich der Wert eines freenet-Papiers am 29.10.2026 auf 22.60 EUR belief. Damit wäre die Investition 1.44 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von freenet belief sich zuletzt auf 2.64 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der freenet-Anteile an der Börse XETRA war der 03.12.1999. Die freenet-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 68.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch