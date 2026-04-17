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freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5

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Rentable freenet-Investition? 17.04.2026 10:02:25

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in freenet von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in freenet von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in freenet eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

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freenet-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der freenet-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 20.12 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 EUR in die freenet-Aktie investierten, hätten nun 497.018 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen freenet-Papiere wären am 16.04.2026 13’588.47 EUR wert, da der Schlussstand 27.34 EUR betrug. Mit einer Performance von +35.88 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von freenet belief sich zuletzt auf 3.16 Mrd. Euro. Am 03.12.1999 fand der erste Handelstag der freenet-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der freenet-Aktie wurde der Erstkurs mit 68.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: freenet

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