TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in freenet abgeworfen

Am 22.09.2022 wurde das freenet-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 20.75 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die freenet-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.819 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 22.66 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 109.20 EUR wert. Damit wäre die Investition 9.20 Prozent mehr wert.

freenet markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.50 Mrd. Euro. Am 03.12.1999 fand der erste Handelstag des freenet-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer freenet-Aktie auf 68.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch