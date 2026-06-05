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freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5

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Rentable freenet-Investition? 05.06.2026 10:02:31

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

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Vor Jahren in freenet eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit freenet-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23.02 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die freenet-Aktie investierten, hätten nun 4.344 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 107.12 EUR, da sich der Wert einer freenet-Aktie am 04.06.2026 auf 24.66 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 7.12 Prozent.

Der Marktwert von freenet betrug jüngst 2.90 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des freenet-Papiers fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der freenet-Aktie bei 68.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: freenet
In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

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