TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit freenet-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23.02 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die freenet-Aktie investierten, hätten nun 4.344 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 107.12 EUR, da sich der Wert einer freenet-Aktie am 04.06.2026 auf 24.66 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 7.12 Prozent.

Der Marktwert von freenet betrug jüngst 2.90 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des freenet-Papiers fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der freenet-Aktie bei 68.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch