TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren eingebracht

Das EVOTEC SE-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 20.54 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 48.685 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 159.40 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Anteils am 24.08.2026 auf 3.27 EUR belief. Mit einer Performance von -84.06 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von EVOTEC SE belief sich jüngst auf 595.99 Mio. Euro. Das Börsendebüt der EVOTEC SE-Papiere fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines EVOTEC SE-Papiers auf 12.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch