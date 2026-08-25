EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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25.08.2026 10:02:17
TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen EVOTEC SE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Das EVOTEC SE-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 20.54 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 48.685 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 159.40 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Anteils am 24.08.2026 auf 3.27 EUR belief. Mit einer Performance von -84.06 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von EVOTEC SE belief sich jüngst auf 595.99 Mio. Euro. Das Börsendebüt der EVOTEC SE-Papiere fand am 10.11.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines EVOTEC SE-Papiers auf 12.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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