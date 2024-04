TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 02.04.2023 wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen EVOTEC SE-Anteile letztlich bei 19.44 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 51.454 EVOTEC SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.03.2024 744.53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14.47 EUR belief. Mit einer Performance von -25.55 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von EVOTEC SE belief sich zuletzt auf 2.57 Mrd. Euro. Am 10.11.1999 fand der erste Handelstag des EVOTEC SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines EVOTEC SE-Anteils lag damals bei 12.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch