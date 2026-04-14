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EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

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Lohnende EVOTEC SE-Investition? 14.04.2026 10:02:19

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren verloren

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in EVOTEC SE-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

EVOTEC
4.60 CHF 5.69%
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Vor 5 Jahren wurden EVOTEC SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das EVOTEC SE-Papier bei 32.85 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.044 EVOTEC SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen EVOTEC SE-Aktien wären am 13.04.2026 14.31 EUR wert, da der Schlussstand 4.70 EUR betrug. Das entspricht einem Minus von 85.69 Prozent.

Insgesamt war EVOTEC SE zuletzt 804.47 Mio. Euro wert. Die EVOTEC SE-Aktie wurde am 10.11.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines EVOTEC SE-Anteils bei 12.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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