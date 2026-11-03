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|EVOTEC SE-Performance im Blick
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03.11.2026 10:02:17
TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 10 Jahren verloren
Bei einem frühen EVOTEC SE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades EVOTEC SE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der EVOTEC SE-Aktie betrug an diesem Tag 4.88 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2’049.180 EVOTEC SE-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 5’754.10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 2.81 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 42.46 Prozent eingebüsst.
Insgesamt war EVOTEC SE zuletzt 500.45 Mio. Euro wert. Am 10.11.1999 fand der erste Handelstag des EVOTEC SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die EVOTEC SE-Aktie bei 12.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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