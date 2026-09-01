EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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01.09.2026 10:02:33
TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in EVOTEC SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen EVOTEC SE-Anteile an diesem Tag bei 42.24 EUR. Wer vor 5 Jahren 10’000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hat, hat nun 236.742 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 3.25 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 768.47 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 92.32 Prozent eingebüsst.
Zuletzt ergab sich für EVOTEC SE eine Börsenbewertung in Höhe von 594.57 Mio. Euro. Am 10.11.1999 wurden EVOTEC SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die EVOTEC SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 12.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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