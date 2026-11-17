Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der EVOTEC SE-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 18.69 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 53.505 EVOTEC SE-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 157.09 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Anteils am 16.11.2026 auf 2.94 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 84.29 Prozent.

EVOTEC SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 526.73 Mio. Euro. EVOTEC SE-Anteile wurde am 10.11.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das EVOTEC SE-Papier bei 12.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch