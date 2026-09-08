EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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08.09.2026 10:02:16
TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor 10 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen EVOTEC SE-Investment gewesen.
EVOTEC SE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das EVOTEC SE-Papier an diesem Tag bei 4.57 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EVOTEC SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 21.901 EVOTEC SE-Anteilen. Die gehaltenen EVOTEC SE-Papiere wären am 07.09.2026 70.39 EUR wert, da der Schlussstand 3.21 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 29.61 Prozent verkleinert.
Alle EVOTEC SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 570.42 Mio. Euro. Am 10.11.1999 wurden EVOTEC SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der EVOTEC SE-Aktie belief sich damals auf 12.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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