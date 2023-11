TecDAX-Titel Energiekontor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Energiekontor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Energiekontor-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Energiekontor-Anteile bei 44.90 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Energiekontor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.227 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.11.2023 146.77 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 65.90 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 46.77 Prozent.

Am Markt war Energiekontor jüngst 924.82 Mio. Euro wert. Das Börsendebüt der Energiekontor-Aktie fand am 25.05.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Energiekontor-Anteils bei 9.25 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch