|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance unter der Lupe
|
23.11.2026 10:02:22
TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Elmos Semiconductor von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Elmos Semiconductor-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Elmos Semiconductor-Aktie statt. Der Schlusskurs der Elmos Semiconductor-Aktie betrug an diesem Tag 44.35 EUR. Bei einem Elmos Semiconductor-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 225.479 Elmos Semiconductor-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22’908.68 EUR, da sich der Wert eines Elmos Semiconductor-Anteils am 20.11.2026 auf 101.60 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 129.09 Prozent vermehrt.
Elmos Semiconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.74 Mrd. Euro gelistet. Die Elmos Semiconductor-Aktie wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Elmos Semiconductor-Papiers bei 22.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
Analysen zu Elmos Semiconductor
|20.11.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|20.11.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|20.11.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach kräftigen Verlusten: SMI etwas höher -- DAX mit leichter Gegenbewegung -- Verhaltene Erholung in Asien - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein verhaltener Erholungskurs eingeleitet. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.