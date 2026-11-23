Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Elmos Semiconductor-Aktie statt. Der Schlusskurs der Elmos Semiconductor-Aktie betrug an diesem Tag 44.35 EUR. Bei einem Elmos Semiconductor-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 225.479 Elmos Semiconductor-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22’908.68 EUR, da sich der Wert eines Elmos Semiconductor-Anteils am 20.11.2026 auf 101.60 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 129.09 Prozent vermehrt.

Elmos Semiconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.74 Mrd. Euro gelistet. Die Elmos Semiconductor-Aktie wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Elmos Semiconductor-Papiers bei 22.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch