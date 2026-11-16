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16.11.2026 10:02:16
TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Elmos Semiconductor-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde das Elmos Semiconductor-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 74.10 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13.495 Elmos Semiconductor-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’541.16 EUR, da sich der Wert eines Elmos Semiconductor-Anteils am 13.11.2026 auf 114.20 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 54.12 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor belief sich zuletzt auf 1.96 Mrd. Euro. Die Elmos Semiconductor-Aktie wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Elmos Semiconductor-Papier bei 22.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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