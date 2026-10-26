TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 26.10.2021 wurde die Elmos Semiconductor-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Elmos Semiconductor-Aktie an diesem Tag bei 40.30 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Elmos Semiconductor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 24.814 Anteilen. Die gehaltenen Elmos Semiconductor-Aktien wären am 23.10.2026 3’002.48 EUR wert, da der Schlussstand 121.00 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 200.25 Prozent gesteigert.

Alle Elmos Semiconductor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.08 Mrd. Euro. Die Elmos Semiconductor-Aktie wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Elmos Semiconductor-Papiers lag beim Börsengang bei 22.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch