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Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108

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Performance unter der Lupe 05.10.2026 10:02:19

TecDAX-Titel Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Elmos Semiconductor-Aktien verdienen können.

Elmos Semiconductor
149.00 CHF -0.41%
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Das Elmos Semiconductor-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Elmos Semiconductor-Papier an diesem Tag 13.48 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 74.212 Elmos Semiconductor-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’918.37 EUR, da sich der Wert eines Elmos Semiconductor-Anteils am 02.10.2026 auf 160.60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1’091.84 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Elmos Semiconductor belief sich zuletzt auf 2.76 Mrd. Euro. Die Elmos Semiconductor-Aktie wurde am 11.10.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Elmos Semiconductor-Aktie bei 22.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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