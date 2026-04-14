Eckert & Ziegler Aktie 433950 / DE0005659700
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14.04.2026 10:02:19
TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor einem Jahr bedeutet
Investoren, die vor Jahren in Eckert Ziegler-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Eckert Ziegler-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Eckert Ziegler-Papier an diesem Tag bei 16.92 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 591.133 Eckert Ziegler-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 14.92 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 8’819.70 EUR wert. Damit wäre die Investition um 11.80 Prozent gesunken.
Eckert Ziegler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 914.83 Mio. Euro. Am 25.05.1999 wurden Eckert Ziegler-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das Eckert Ziegler-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 23.51 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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