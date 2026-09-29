Eckert & Ziegler Aktie 433950 / DE0005659700
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29.09.2026 10:02:12
TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Eckert Ziegler-Investment gewesen.
Das Eckert Ziegler-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17.75 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie investiert hätte, hätte er nun 563.380 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’070.42 EUR, da sich der Wert einer Eckert Ziegler-Aktie am 28.09.2026 auf 12.55 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 29.30 Prozent eingebüsst.
Der Marktwert von Eckert Ziegler betrug jüngst 761.56 Mio. Euro. Am 25.05.1999 wurden Eckert Ziegler-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das Eckert Ziegler-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 23.51 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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