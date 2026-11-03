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|Eckert Ziegler-Performance im Blick
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03.11.2026 10:02:17
TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Eckert Ziegler-Investment verdienen können.
Vor 3 Jahren wurden Eckert Ziegler-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 11.30 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 88.486 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’191.91 EUR, da sich der Wert eines Eckert Ziegler-Anteils am 02.11.2026 auf 13.47 EUR belief. Die Steigerung von 1’000 EUR zu 1’191.91 EUR entspricht einer Performance von +19.19 Prozent.
Eckert Ziegler wurde am Markt mit 832.27 Mio. Euro bewertet. Die Eckert Ziegler-Aktie wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Eckert Ziegler-Aktie belief sich damals auf 23.51 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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