TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Eckert Ziegler-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 11.30 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 88.486 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’191.91 EUR, da sich der Wert eines Eckert Ziegler-Anteils am 02.11.2026 auf 13.47 EUR belief. Die Steigerung von 1’000 EUR zu 1’191.91 EUR entspricht einer Performance von +19.19 Prozent.

Eckert Ziegler wurde am Markt mit 832.27 Mio. Euro bewertet. Die Eckert Ziegler-Aktie wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Eckert Ziegler-Aktie belief sich damals auf 23.51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch