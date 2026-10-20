Eckert & Ziegler Aktie 433950 / DE0005659700
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20.10.2026 10:02:12
TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eckert Ziegler-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Eckert Ziegler eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Eckert Ziegler-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1.61 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Eckert Ziegler-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6’224.131 Eckert Ziegler-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Eckert Ziegler-Papiers auf 12.92 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80’415.77 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 704.16 Prozent zugenommen.
Am Markt war Eckert Ziegler jüngst 797.85 Mio. Euro wert. Das Eckert Ziegler-IPO fand am 25.05.1999 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Eckert Ziegler-Papiers lag damals bei 23.51 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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