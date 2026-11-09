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|Rentabler Drägerwerk-Einstieg?
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09.11.2026 10:02:21
TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Drägerwerk von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Drägerwerk-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Drägerwerk-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Drägerwerk-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 67.20 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Drägerwerk-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14.881 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 103.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’535.71 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53.57 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Drägerwerk zuletzt 1.67 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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