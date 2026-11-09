TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Drägerwerk von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Drägerwerk-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Drägerwerk-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 67.20 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Drägerwerk-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14.881 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 103.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’535.71 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53.57 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Drägerwerk zuletzt 1.67 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch