TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Drägerwerk-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Drägerwerk-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 66.90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 149.477 Drägerwerk-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 16’681.61 EUR, da sich der Wert eines Drägerwerk-Papiers am 11.09.2026 auf 111.60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 66.82 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Drägerwerk belief sich zuletzt auf 1.81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch