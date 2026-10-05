Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636
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05.10.2026 10:02:19
TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Drägerwerk-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Drägerwerk-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Drägerwerk-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 64.36 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 155.376 Drägerwerk-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Drägerwerk-Aktien wären am 02.10.2026 18’178.99 EUR wert, da der Schlussstand 117.00 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 81.79 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Drägerwerk eine Börsenbewertung in Höhe von 1.91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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