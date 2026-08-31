Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636
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31.08.2026 10:02:22
TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Drägerwerk-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Drägerwerk-Papier statt. Der Schlusskurs des Drägerwerk-Papiers betrug an diesem Tag 71.50 EUR. Bei einem Drägerwerk-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.399 Drägerwerk-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 110.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 154.69 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 54.69 Prozent vermehrt.
Drägerwerk wurde am Markt mit 1.80 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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