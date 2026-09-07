TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die Drägerwerk-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 66.50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15.038 Drägerwerk-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’666.17 EUR, da sich der Wert eines Drägerwerk-Anteils am 04.09.2026 auf 110.80 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 66.62 Prozent.

Drägerwerk war somit zuletzt am Markt 1.80 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch