TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 32.69 EUR. Wer vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert hat, hat nun 30.590 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 941.57 EUR, da sich der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Anteils am 09.09.2026 auf 30.78 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5.84 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Carl Zeiss Meditec eine Börsenbewertung in Höhe von 2.73 Mrd. Euro. Das Carl Zeiss Meditec-Papier wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich damals auf 34.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch