Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Carl Zeiss Meditec-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 86.62 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 115.447 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 32.26 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’724.31 EUR wert. Aus 10’000 EUR wurden somit 3’724.31 EUR, was einer negativen Performance von 62.76 Prozent entspricht.

Der Carl Zeiss Meditec-Wert an der Börse wurde auf 3.01 Mrd. Euro beziffert. Am 22.03.2000 wagte die Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie lag damals bei 34.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch