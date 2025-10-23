Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Carl Zeiss Meditec-Investition 23.10.2025 10:03:06

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Carl Zeiss Meditec-Aktien gewesen.

Carl Zeiss Meditec
44.27 CHF 16.53%
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Carl Zeiss Meditec-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 114.10 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8.764 Carl Zeiss Meditec-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2025 auf 47.36 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 415.07 EUR wert. Die Abnahme von 1’000 EUR zu 415.07 EUR entspricht einer negativen Performance von 58.49 Prozent.

Der Carl Zeiss Meditec-Wert an der Börse wurde auf 4.18 Mrd. Euro beziffert. Am 22.03.2000 fand der erste Handelstag der Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers bei 34.50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bildquelle: Carl Zeiss Meditec