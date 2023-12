TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Carl Zeiss Meditec-Papier bei 68.30 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14.641 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.12.2023 auf 99.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’455.34 EUR wert. Mit einer Performance von +45.53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Carl Zeiss Meditec betrug jüngst 8.97 Mrd. Euro. Am 22.03.2000 wurden Carl Zeiss Meditec-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Carl Zeiss Meditec-Aktie auf 34.50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch