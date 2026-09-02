TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet

Am 02.09.2021 wurde das CANCOM SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 55.72 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die CANCOM SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.795 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CANCOM SE-Aktie auf 22.50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40.38 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 59.62 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE belief sich zuletzt auf 609.30 Mio. Euro. Am 16.09.1999 wagte die CANCOM SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des CANCOM SE-Papiers lag beim Börsengang bei 6.98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch