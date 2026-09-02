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CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105

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CANCOM SE-Investition 02.09.2026 10:02:14

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen CANCOM SE-Investment verlieren können.

CANCOM
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Am 02.09.2021 wurde das CANCOM SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 55.72 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die CANCOM SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.795 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CANCOM SE-Aktie auf 22.50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40.38 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 59.62 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE belief sich zuletzt auf 609.30 Mio. Euro. Am 16.09.1999 wagte die CANCOM SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des CANCOM SE-Papiers lag beim Börsengang bei 6.98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Cancom SE
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