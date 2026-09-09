TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CANCOM SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das CANCOM SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das CANCOM SE-Papier bei 21.54 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 46.420 CANCOM SE-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’021.24 EUR, da sich der Wert einer CANCOM SE-Aktie am 08.09.2026 auf 22.00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2.12 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE belief sich zuletzt auf 618.99 Mio. Euro. Die Erstnotiz des CANCOM SE-Papiers fand am 16.09.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der CANCOM SE-Aktie belief sich damals auf 6.98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch