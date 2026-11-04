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|Bechtle-Investment
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04.11.2026 10:02:12
TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Bechtle-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Bechtle-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Bechtle-Aktie betrug an diesem Tag 35.26 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 2.836 Bechtle-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Bechtle-Aktie auf 33.38 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94.67 EUR wert. Damit wäre die Investition 5.33 Prozent weniger wert.
Der Bechtle-Wert an der Börse wurde auf 4.31 Mrd. Euro beziffert. Das Bechtle-Papier wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der Bechtle-Aktie wurde der Erstkurs mit 30.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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