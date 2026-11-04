TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Bechtle-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Bechtle-Aktie betrug an diesem Tag 35.26 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 2.836 Bechtle-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Bechtle-Aktie auf 33.38 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94.67 EUR wert. Damit wäre die Investition 5.33 Prozent weniger wert.

Der Bechtle-Wert an der Börse wurde auf 4.31 Mrd. Euro beziffert. Das Bechtle-Papier wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der Bechtle-Aktie wurde der Erstkurs mit 30.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch