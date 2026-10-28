TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bechtle von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Bechtle-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Bechtle-Papier bei 16.04 EUR. Wer vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Bechtle-Aktie investiert hat, hat nun 623.441 Anteile im Depot. Die gehaltenen Bechtle-Papiere wären am 27.10.2026 22’107.23 EUR wert, da der Schlussstand 35.46 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 121.07 Prozent gestiegen.

Am Markt war Bechtle jüngst 4.47 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Bechtle-Anteile an der Börse XETRA war der 30.03.2000. Damals wurde der erste Kurs der Bechtle-Aktie bei 30.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch