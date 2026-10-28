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28.10.2026 10:02:30
TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bechtle von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Bechtle-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Bechtle-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Bechtle-Papier bei 16.04 EUR. Wer vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Bechtle-Aktie investiert hat, hat nun 623.441 Anteile im Depot. Die gehaltenen Bechtle-Papiere wären am 27.10.2026 22’107.23 EUR wert, da der Schlussstand 35.46 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 121.07 Prozent gestiegen.
Am Markt war Bechtle jüngst 4.47 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Bechtle-Anteile an der Börse XETRA war der 30.03.2000. Damals wurde der erste Kurs der Bechtle-Aktie bei 30.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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