TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bechtle von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 02.09.2016 wurde die Bechtle-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 16.93 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Bechtle-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.908 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 36.36 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 214.83 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 114.83 Prozent vermehrt.

Bechtle markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.70 Mrd. Euro. Das Bechtle-IPO fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Ein Bechtle-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 30.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch