Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative Bechtle-Anlage?
|
02.09.2026 10:02:14
TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bechtle von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Bechtle-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 02.09.2016 wurde die Bechtle-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 16.93 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Bechtle-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.908 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 36.36 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 214.83 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 114.83 Prozent vermehrt.
Bechtle markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.70 Mrd. Euro. Das Bechtle-IPO fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Ein Bechtle-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 30.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bechtle AG
|
09:28
|Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
31.08.26
|August 2026: So schätzen Experten die Bechtle-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX beginnt Montagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
26.08.26
|TecDAX aktuell: TecDAX beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: Das macht der TecDAX aktuell (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel: MDAX zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Bechtle AG
|26.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI sinkt leicht -- DAX tiefer -- US-Börsen freundlich -- Asiens Börsen schlieesen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte mit leichten Verlusten, der deutsche Leitindex fällt etwas deutlicher. Die US-Aktienmärkte zeigen sich mit positiver Tendenz. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.