TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ATOSS Software von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurde das ATOSS Software-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 111.00 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 90.090 ATOSS Software-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 89.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’027.03 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19.73 Prozent verringert.

ATOSS Software wurde am Markt mit 1.42 Mrd. Euro bewertet. Am 21.03.2000 wurden ATOSS Software-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das ATOSS Software-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 31.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch