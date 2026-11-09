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|Profitabler ATOSS Software-Einstieg?
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09.11.2026 10:02:21
TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ATOSS Software von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ATOSS Software-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der ATOSS Software-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die ATOSS Software-Aktie bei 105.00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.952 ATOSS Software-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 84.67 EUR, da sich der Wert eines ATOSS Software-Papiers am 06.11.2026 auf 88.90 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15.33 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von ATOSS Software belief sich zuletzt auf 1.41 Mrd. Euro. Der ATOSS Software-Börsengang fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer ATOSS Software-Aktie auf 31.50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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