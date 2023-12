TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ATOSS Software von vor 3 Jahren verdient

Am 04.12.2020 wurde das ATOSS Software-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 130.50 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.766 ATOSS Software-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 01.12.2023 170.11 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 222.00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 70.11 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für ATOSS Software eine Börsenbewertung in Höhe von 1.77 Mrd. Euro. Der ATOSS Software-Börsengang fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Das ATOSS Software-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 31.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch