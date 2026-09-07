ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
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07.09.2026 10:02:28
TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ATOSS Software-Investment von vor 3 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in ATOSS Software gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ATOSS Software-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das ATOSS Software-Papier an diesem Tag 110.00 EUR wert. Bei einem ATOSS Software-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.909 ATOSS Software-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 98.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89.27 EUR wert. Damit wäre die Investition 10.73 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1.56 Mrd. Euro. Die ATOSS Software-Aktie wurde am 21.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des ATOSS Software-Papiers lag damals bei 31.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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