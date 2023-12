TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ATOSS Software von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die ATOSS Software-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 39.80 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 EUR in die ATOSS Software-Aktie investierten, hätten nun 25.126 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’464.82 EUR, da sich der Wert einer ATOSS Software-Aktie am 08.12.2023 auf 217.50 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 446.48 Prozent.

Der ATOSS Software-Wert an der Börse wurde auf 1.73 Mrd. Euro beziffert. Am 21.03.2000 fand der erste Handelstag der ATOSS Software-Aktie an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines ATOSS Software-Papiers auf 31.50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch