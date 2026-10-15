TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die AIXTRON SE-Anteile bei 22.50 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in AIXTRON SE-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 444.444 AIXTRON SE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 35.49 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’773.33 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 57.73 Prozent.

Zuletzt verbuchte AIXTRON SE einen Börsenwert von 3.89 Mrd. Euro. Die AIXTRON SE-Aktie wurde am 06.11.1997 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer AIXTRON SE-Aktie auf 3.03 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch